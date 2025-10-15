English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
richest country: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆಂದು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 15, 2025, 04:38 PM IST
  • ಲೆಂಕ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮ
  • ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾದ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ

ಕಡು ಬಡವರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ವಿದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವರ್ಷದ ದುಡಿಮೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತೀರಾ!

richest country: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆಂದು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಈ ದೇಶ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದುಡಿಮೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ.

ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾದ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇವಲ 2,586 ಕಿ.ಮೀ². ಈ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 6.5 ಲಕ್ಷ. ಆದರೆ ಅದರ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಈ ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್‌ನ ತಲಾ GDP (PPP) ಸುಮಾರು $140,941. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 1,25,15,758 ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 10.42 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ದೀಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಲೆಂಕ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲೆಂಕ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಅನ್ನು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಒತ್ತು.
ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶವು ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಲೆಂಕ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಲೆಂಕ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಲೆಂಕ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್. ಈ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲೆಂಕ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್. ಈ ನಗರವು ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆ, ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಅದರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅದರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಾವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಲೆಂಕ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ, ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ.

