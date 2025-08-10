ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೀವೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು.. ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಸೂತ್ರ ಪಾಲಿಸಿ ಸಾಕು..!

How To Get Rich : ಸಂಪತ್ತು ಯಾರ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪುಸ್ತಕ ರಿಚ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಪೂರ್ ಡ್ಯಾಡ್ನ ಲೇಖಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಿಯೋಸಾಕಿ, ಯಾರಾದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಿಯೋಸಾಕಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು.
ಕಿಯೋಸಾಕಿ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ (ಈಗ X) ನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಬರ್ಟ್ ಕಿಯೋಸಾಕಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಇದೀಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಣ ಗಳಿಸಲು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗುವುದು ಈಗ ಸುಲಭ. ಸತೋಶಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಂತರ ಅದರ ಪವಾಡವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಂತರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇದು ರಾಬರ್ಟ್ ಕಿಯೋಸಾಕಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.. ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.