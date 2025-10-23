Royal Enfield Bike EMI :ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಎಂದರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖರೀದಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು EMI ಮೂಲಕವೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರೆಟ್ರೋ-ಥೀಮ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು J ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ವಿಂಟೇಜ್ ಶೈಲಿ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಧ್ವನಿ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು 350 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು 650 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ 350 ₹1.62 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಗ್ಗದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ₹1.38 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು 2025 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ 30,000 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು 350 ಸಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 350 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನೀವು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತ, ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ - ನೀವು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು 100% ಹಣಕಾಸಿನೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು: ಈ ಬೈಕ್ ₹1.81 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಮೂಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ₹1.81 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹2.09 ಲಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ 100% ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
ಬೈಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8% ರಿಂದ 20% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಾಲದಾತ, ವಾಹನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 8% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 60 ತಿಂಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, EMI ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ:
ಅಂದರೆ ನೀವು 100% ಹಣಕಾಸು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ EMI ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ₹18,181 ರಿಂದ ₹4,238 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ₹9,167 ರಿಂದ ₹45,266 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಕಡಿಮೆ GST ದರ, ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.