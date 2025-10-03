Royal enfield: ಯೋಗೇಶ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ನೋಯ್ಡಾದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಈ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವನ ಕನಸಿನ ಬೈಕು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು. ಅವನು ಹೊಸ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಅವನು 20,000 ರೂ. ಉಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ..
ಯೋಗೇಶ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು 100-125 ಸಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯೋಗೇಶ್ ಬುಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 28 ರಿಂದ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯ ನಂತರ, ಯೋಗೇಶ್ ಬುಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಕನಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಎಂದು ಅವರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಬುಲೆಟ್ 350 ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗೇಶ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 10,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋ ರೂಂಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಾಕ್ ಆದರು.. ಬುಲೆಟ್ನ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2.10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಸಂತೋಷವು ಆಕಾಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬುಲೆಟ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 20,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು..
