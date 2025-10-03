English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ.. GST ಎಫೆಕ್ಟ್‌ನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಭರ್ಜರಿ ಉಳಿತಾಯ..

Royal enfield bullet gst price: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬುಲೆಟ್ ಉತ್ಸಾಹಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ಖರೀದಿಸುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 3, 2025, 06:11 PM IST
  • ಯೋಗೇಶ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ನೋಯ್ಡಾದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
  • ಅವನಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು

Trending Photos

ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್.. ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಸಂತಸ..
camera icon5
Gold rate today
ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್.. ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಸಂತಸ..
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
vande bharat sleeper trains list
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Baby born
ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
Dasara Wishes in Kannada: ವಿಜಯದಶಮಿ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸುಂದರ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!
camera icon6
Vijayadashami Wishes in Kannada
Dasara Wishes in Kannada: ವಿಜಯದಶಮಿ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸುಂದರ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!
ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ.. GST ಎಫೆಕ್ಟ್‌ನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಭರ್ಜರಿ ಉಳಿತಾಯ..

Royal enfield: ಯೋಗೇಶ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ನೋಯ್ಡಾದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಈ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವನ ಕನಸಿನ ಬೈಕು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು. ಅವನು ಹೊಸ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಅವನು 20,000 ರೂ. ಉಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಯೋಗೇಶ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು 100-125 ಸಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್​​ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ RBIನಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಫ್ರೀ...ಫ್ರೀ...

 ಯೋಗೇಶ್ ಬುಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 28 ರಿಂದ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯ ನಂತರ, ಯೋಗೇಶ್ ಬುಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಕನಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಎಂದು ಅವರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಬುಲೆಟ್ 350 ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಗೇಶ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 10,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋ ರೂಂಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಾಕ್‌ ಆದರು.. ಬುಲೆಟ್‌ನ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2.10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಸಂತೋಷವು ಆಕಾಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬುಲೆಟ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 20,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್​​ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ RBIನಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಫ್ರೀ...ಫ್ರೀ...

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Royal EnfieldGST Cuton road priceBikeರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್

Trending News