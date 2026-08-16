Personal Finance Tips: ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯದೆ, EMIಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಖರ್ಚು, ಕಾರು, ಮನೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು (Liabilities) ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರೂ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಲ ನಿರ್ವಹಣೆ, EMI ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಶಿಸ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಟೇಕ್-ಹೋಮ್ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ₹50 ಲಕ್ಷದ ಹೋಮ್ ಲೋನ್, ₹10 ಲಕ್ಷದ ಕಾರು ಸಾಲ ಮತ್ತು ₹5 ಲಕ್ಷದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲಗಳ EMIಗಳು ಸೇರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹67,500 ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಂಬಳದ ಸುಮಾರು 68% ಹಣ ಸಾಲದ EMIಗಳಿಗೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಾಲವೂ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಕ್ಷಣ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ಕಾರು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್, ಲಗ್ಜುರಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಕೆಲವು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಗಳಿಗೆ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ EMIಗಳ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತುರ್ತು ನಿಧಿ (Emergency Fund), ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು?
ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ, ಎಷ್ಟು EMI, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅವಧಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಮುಗಿಸುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬದಲಿ (Balance Transfer) ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 7.9% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಾಲ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. 7.1%–7.5%ರಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ, ಇತರ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು, ಹೊಸ ಸಾಲದ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ?
ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪಡೆದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಕಾರು ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ತೀರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನೇಕರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸಾಲದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ, ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ, ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
₹68 ಸಾವಿರ EMI ₹48 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ
ವಿವಿಧ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಪುನರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು EMI ಸುಮಾರು ₹68,000ರಿಂದ ₹48,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹20,000 ಹಣ ಸಾಲ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹20,000 ಹಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬಳಸುವ ಬದಲು Emergency Fund, Health Insurance, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಹಂತ. EMI ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಸಾಲದ Principal Repaymentಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ನ ಮೂಲಧನಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ 10–15 ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಮುಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
EMI ಸಂಬಳದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಇರಬೇಕು?
ಹಣಕಾಸಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದ 30% ಮೀರದಂತೆ EMIಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಮನೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು EMI ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಸಂಬಳದ ಸುಮಾರು 60–65% ಒಳಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಉಳಿತಾಯ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ನಿರಂತರ EMI ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಚಿಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅಧಿಕ ಸಾಲದ ಒತ್ತಡವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು.
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EMIಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ: ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಂಬಳದ 30% ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಾಲ ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ಗಳಂತಹ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಬಳಸಿ.
Emergency Fund ನಿರ್ಮಿಸಿ: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಣ ಇರಲಿ.
ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿ: ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಬಂದರೂ ಸಾಲದ EMIಗಳು ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಖ್ಯ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಾಲದ ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ತೀರಿಸುವುದು, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನ ಸಾಲದ ಮೂಲಧನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸಾಲದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ, ಶುಲ್ಕ, ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಅಗತ್ಯ.
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