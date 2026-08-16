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₹1 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಇದ್ರೂ ಸಾಲ ತೀರ್ತಿಲ್ವಾ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲಾನ್‌ನಿಂದ ಬೇಗ Debt-Free ಆಗಿ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಕ್ಷಣ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ಕಾರು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್, ಲಗ್ಜುರಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಕೆಲವು ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 16, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:53 PM IST
₹1 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಇದ್ರೂ ಸಾಲ ತೀರ್ತಿಲ್ವಾ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲಾನ್‌ನಿಂದ ಬೇಗ Debt-Free ಆಗಿ!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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