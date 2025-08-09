English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

₹14,000 ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಈಗ ₹5,499ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್‌ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಪ್ರಮುಖ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೂಕಾ S4U ಪ್ಲಸ್ 80 ಸೆಂ.ಮೀ (32 ಇಂಚುಗಳು) HD LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಈಗ ಕೇವಲ 5,499 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 9, 2025, 03:30 PM IST
  • ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಕೇವಲ 5,499 ರೂ.ಗೆ ಕೂಕಾ S4U ಪ್ಲಸ್ 32 ಇಂಚಿನ HD LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ
  • HD ರೆಡಿ 1366 x 768 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ

Coocaa S4U Plus Smart TV Price: ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ Coocaa S4U Plus 80 cm (32 ಇಂಚುಗಳು) HD LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಈಗ ಕೇವಲ 5,499 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 14 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು 7,499 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 5,499 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.  

ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುಕಾ S4U ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು 14,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 5,499 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 50 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೂ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ..

ಕೂಕಾ S4U ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಟಿವಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಮಾರು 2,000 ರೂ.ಗಳ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ನೀವು 5,499 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ 1,250 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಕುಕಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು 

* ಬೆಂಬಲಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು: ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 
* ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಕೂಲಿಟಾ 
* ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್: HD ರೆಡಿ 1366 x 768 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು  
* ಧ್ವನಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್: 30 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ 
* ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್: 60 EDGE 
ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ, ಲೋ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ  ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್‌ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?

