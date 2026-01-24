English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹22,732 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹22,732 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ, ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 24, 2026, 03:05 PM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹22,732 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Post Office RD scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಖಾತೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ RD ಯೋಜನೆಯು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.  

ಏನಿದು ಯೋಜನೆ?

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳ (60 ತಿಂಗಳು) ಅವಧಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಠೇವಣಿಯು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎನ್‌ಆರ್‌ಐಗಳು (ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು) ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Jio Plan: ಕೇವಲ 79 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಿಯೋದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್

ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರ

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ (ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ). ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು (60 ತಿಂಗಳುಗಳು). ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹100 ನೊಂದಿಗೆ (₹10ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ) ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಗದು, ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಂತು ಪಾವತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಖಾತೆ ಯಾರು ತೆರೆಯಬಹುದು?

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಗದ ಜನರು ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ವಯಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಸ್ತು!

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರೋವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ₹22,732 ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು 60 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹1,20,000 ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ₹1,42,732 ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.  

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

