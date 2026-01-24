ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹22,732 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Post Office RD scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಖಾತೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ RD ಯೋಜನೆಯು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಏನಿದು ಯೋಜನೆ?
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳ (60 ತಿಂಗಳು) ಅವಧಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಠೇವಣಿಯು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು (ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು) ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ (ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ). ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು (60 ತಿಂಗಳುಗಳು). ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹100 ನೊಂದಿಗೆ (₹10ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ) ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಗದು, ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಂತು ಪಾವತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆ ಯಾರು ತೆರೆಯಬಹುದು?
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಗದ ಜನರು ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ವಯಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರೋವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ₹22,732 ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು 60 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹1,20,000 ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ₹1,42,732 ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
