ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 2000 ನೋಟ್‌ ಕುರಿತು ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ..! ಮತ್ತೇ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ..? ಹಳೆಯ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ

Rs 2000 note withdrawal: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) 2023ರ ಮೇ 19 ರಂದು ₹2000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ₹2000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಸಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ನೋಟು ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, RBI ಇದೀಗ ಹೊಸ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ₹2000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಕೇವಲ ₹5,884 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು RBI ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಘೋಷಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹3.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ₹2000 ನೋಟುಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇದರ 98.35% ನೋಟುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕೇವಲ 2% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೋಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ.
ಆದರೆ, ಈ ನೋಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. RBI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತೆ, ₹2000 ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
₹2000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು RBI 19 ವಿತರಣಾ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ — ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಭೋಪಾಲ್, ಚೆನ್ನೈ, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2023ರಿಂದ ಈ ಕಚೇರಿಗಳು ₹2000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದ RBI ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, RBI ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಹಕಾರದಡಿ, ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ₹2000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆ ನೋಟುಗಳು RBIಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ನೀವು ₹2000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಠೇವಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, KYC (Know Your Customer) ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಠೇವಣಿ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ₹50,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ₹50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಠೇವಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ — ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಠೇವಣಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಗುರುತು ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ₹2000 ನೋಟುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಫಾರ್ಮ್ನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಿ. ಈ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ₹2000 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.