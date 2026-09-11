Rs 21000 Salary Bonus Rules: ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಬೋನಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹21,000ವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬೋನಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ? ಬೋನಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ₹21,000 ತಿಂಗಳ ವೇತನದ ಮಿತಿ ಬೋನಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನ 2016ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2014ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ₹21,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೋನಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹7,000 ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ—ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನದೋ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಬೋನಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?
Payment of Bonus Act, 1965ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 8.33% ಬೋನಸ್ ನೀಡುವ ನಿಯಮವಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಗರಿಷ್ಠ 20%ರವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ 8.33% ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 20% ಮಿತಿಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 20% ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 20% ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾಗುವ ಬೋನಸ್ ಮೊತ್ತವು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ surplus ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
₹21,000 ಸಂಬಳದವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ?
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ₹21,000 ಇದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಬೋನಸ್ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೋನಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ₹21,000ದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ceiling ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹7,000 ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ scheduled employmentಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ—ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು. ₹7,000 ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರವೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹84,000 ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ 20% ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ:
₹84,000 × 20% = ₹16,800
ಅಂದರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 20% ದರ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೋನಸ್ ₹16,800 ಆಗಬಹುದು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕನಿಷ್ಠ 8.33% ದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ:
₹84,000 × 8.33% ≈ ₹6,997
ಅಂದರೆ ₹7,000 ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಿತಿಯನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೋನಸ್ ಸುಮಾರು ₹6,997ರಷ್ಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೂ ಇದೇ ಮೊತ್ತದ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
30 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಹತೆ?
ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಸಂಬಂಧಿತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು. Payment of Bonus Act ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ₹21,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಇದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಅರ್ಹನೇ, ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
₹21,000 ಮಿತಿ ಹೊಸ ನಿಯಮವೇ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ₹21,000 ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನ “ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನಿನ 2026ರ ನಿಯಮ” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ಮಿತಿಯನ್ನ 2016ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ceiling ಅನ್ನ ₹7,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. Payment of Bonus Act, 1965 ಅನ್ನ ನಂತರ Code on Wages, 2019 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ₹21,000 ಮಿತಿ ಹೊಸದಾಗಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಬೋನಸ್ ಮಿತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೋನಸ್ ಕಾನೂನಿನ ಅರ್ಹತಾ ಮಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬೋನಸ್ ಎಂದರೇನು?
ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬೋನಸ್ ಎಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬೋನಸ್. Payment of Bonus Act, 1965 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಗೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ/ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ₹21,000ವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬೋನಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಬೋನಸ್ 8.33% ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ 20% ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೋನಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ceiling ಇರುವುದರಿಂದ ₹21,000 ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇತನದ ಮೇಲೆ 20% ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.