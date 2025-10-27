English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಯನ್ನ ಯಾರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ....

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 27, 2025, 03:43 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ
  • ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಯೋಜನವು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ
  • ಈ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

Rs 25 lakh gratuity limit: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಯೋಜನವು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಿತಿಯು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (PSUಗಳು), ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈ ಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಯನ್ನು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ, ಅದು ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಕಂಪನಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಘೋಷಣೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ನೀಡಿತು. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಿತಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರೀತಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಜಾಸ್ತಿ! 90% ಜನರು ಅಸಲಿ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲೇ...

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳು

ಇದು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇ 30, 2024ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಯನ್ನು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಜನವರಿ 1, 2024ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಆರ್‌ಟಿಐಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು.

ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಟಾಪ್‌ 10 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಪಿಎಸ್‌ಯುಗಳು, ಬಂದರು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಆರ್‌ಬಿಐ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಮಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ/ಸಚಿವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Gratuity LimitGratuity News Updates Rs 25 lakh gratuity limitgratuity for central government employeesgratuity rules for bank employeesCentral government employees

