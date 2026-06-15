General Ticket Rules: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರಲ್ ಅಥವಾ ವೇಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ಲೀಪರ್ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ದಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಕ್ರಮವು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ (Unreserved) ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ದೃಢೀಕರಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮೀಸಲು ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ರೈಲ್ವೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ₹250ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ₹440 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ದಂಡವನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನ ಕೂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ಲೀಪರ್ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೀಸಲು ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ, ರಜೆ ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಟಿಇ (Travelling Ticket Examiner) ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಟಿಇ ಅನುಮೋದನೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮೀಸಲು ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ನಿಜವಾದ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.