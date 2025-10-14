English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ಜಿಗಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ.. ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ..

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 14, 2025, 02:12 PM IST
  • ಅ.14ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3,000 ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
  • ಚಿನ್ನದ ದರದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ಜಿಗಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ.. ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ..

Gold Rate in India: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿತು. ಸೋಮವಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,25,400 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಅದು 1,28,680 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಇದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3,000 ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ 1,17,950 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.

ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?

* ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,28,830 ರೂ.ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
* ದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,28,680 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
* ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,28,680 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
* ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,29.000 ರೂ. ಇದೆ.
* ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,28,680 ರೂ.ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಷ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿತಾ ಅಂಬಾನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹರ್ಮೆಸ್ ಬಿರ್ಕಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ

ಹಳದಿ ಲೋಹದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 2,06,000 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,89,000 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,93,00 ರೂ. ಇದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಡಾಲರ್‌ನ ಕುಸಿತವು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಡಾಲರ್‌ನ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಚಿನ್ನದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ.. ಈ ತಾರೀಖಿನಿಂದ 11 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌!

10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 35 ಸಾವಿರ ರೂ. ಏರಿಕೆ

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 5,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಸುಮಾರು 4,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು 35,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ದರ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಖಚಿತವೆಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

