ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ಜಿಗಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ.. ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ..

Gold Rate in India: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿತು. ಸೋಮವಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,25,400 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಅದು 1,28,680 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಇದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3,000 ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ 1,17,950 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?
* ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,28,830 ರೂ.ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
* ದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,28,680 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
* ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,28,680 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
* ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,29.000 ರೂ. ಇದೆ.
* ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,28,680 ರೂ.ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ
ಹಳದಿ ಲೋಹದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ 2,06,000 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,89,000 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,93,00 ರೂ. ಇದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಡಾಲರ್ನ ಕುಸಿತವು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಡಾಲರ್ನ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಚಿನ್ನದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 35 ಸಾವಿರ ರೂ. ಏರಿಕೆ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 5,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಸುಮಾರು 4,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು 35,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ದರ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಖಚಿತವೆಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.