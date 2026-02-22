English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹590 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ: ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮದ ಶಂಕೆ!

ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ನಾಲ್ವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 22, 2026, 02:29 PM IST
  • ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚಂಡೀಗಢ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ₹590 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ
  • ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವ ಶಂಕೆ
  • ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಾಲ್ವರು ಶಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

IDFC First Bank fraud: ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚಂಡೀಗಢ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ₹590 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಂದು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಶಾಖೆಯ ನಾಲ್ವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಶಂಕಿತ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಯು ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಂಚನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಗರಣ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ ಈ ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಖಾತೆ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತರುವಾಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಿಂದ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದವು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಚಂಡೀಗಢ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ-ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..

ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹಗರಣ?

ಸಂಬಂಧಿತ ಖಾತೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ₹590 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆಪಾದಿತ ವಂಚನೆಯ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾಹ್ಯ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ?

ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚಂಡೀಗಢ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತರ ಹೊರಗಿನವರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಚೇತರಿಕೆಯ ನಂತರವೇ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ?

ಹಗರಣ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೂರನ್ನ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೇಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: gold rate today : ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! 24k, 22k, 18k ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಭ?

ಆಂತರಿಕ ಕ್ರಿಯೆ

ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಲ್ವರು ಶಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು, ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಂದು ಆಡಿಟ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಶಂಕಿತ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವು ಫಲಾನುಭವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

