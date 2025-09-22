English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹60 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ: ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವಾಗುತ್ತೆ...

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ₹8,000 ಮಾಸಿಕ SIP (ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ) ಮಾಡಿದರೆ, 20ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಾಸರಿ 12% ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹79,93,183 ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 22, 2025, 08:06 PM IST
  • 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹60 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ ತೀರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  • ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವಾಗುತ್ತೆ...
  • ದೊಡ್ಡಮೊತ್ತದ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು

20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹60 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ: ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವಾಗುತ್ತೆ...

Home Loan Interest Free: ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ನಿಂದ ಈ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್‌ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು SBIನಿಂದ 8% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹60 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ EMI ₹50,186 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹60,44,737 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ 60,44,737 ರೂ.ಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ SIPನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ವಾಪಸ್‌ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: GST Money Saving: ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ...! ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ₹8,000 ಮಾಸಿಕ SIP (ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ) ಮಾಡಿದರೆ, 20ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಾಸರಿ 12% ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹79,93,183 ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ SIPಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ₹19,20,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ₹60,73,183 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ SIP ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾಪಸ್‌ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕ ! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

