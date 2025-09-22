Home Loan Interest Free: ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಈ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು SBIನಿಂದ 8% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹60 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ EMI ₹50,186 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಟ್ಟು ₹60,44,737 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ 60,44,737 ರೂ.ಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ SIPನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ₹8,000 ಮಾಸಿಕ SIP (ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ) ಮಾಡಿದರೆ, 20ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರಾಸರಿ 12% ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹79,93,183 ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ SIPಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ₹19,20,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ₹60,73,183 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ SIP ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)
