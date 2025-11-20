ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ PF ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರವಾದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

how many times we can withdraw pf while working: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಹಣವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ
ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಂದರೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ಹಣವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು?
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ PF ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಯಾರಾದರೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು TDS ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ - ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು 6 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲ.
ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು - ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ EPF ಠೇವಣಿಯ 90% ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ EPF ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವಿವಾಹ ವೆಚ್ಚಗಳು - EPF ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮದುವೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು 50% ವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುವಾಗ - ಇಪಿಎಫ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.