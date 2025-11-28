ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಳಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ ! ಇಳಿಯುವುದೇ ಬಂಗಾರದ ದರ ?

ಒಂದು ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು 261.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಚಿನ್ನವು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ :
ರಷ್ಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ರಷ್ಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು :
ರಷ್ಯಾ 2,300 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪತ್ತು ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ವಾಸ್ತವ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧ, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪತ್ತು ನಿಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು, ಈ ನಿಧಿಯು ಒಟ್ಟು 405.7 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದು ಈಗ ಅದು 173.1 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 232.6 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? :
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಷ್ಯಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಂತ್ರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿನ್ನವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಚೀನಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ :
ರಷ್ಯಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚೀನಾ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾ 2025 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಚೀನಾ ಸುಮಾರು 240 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚೀನಾದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವು 2,304 ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತವು 880 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.