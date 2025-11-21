English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ..! ಸಾಮಾನ್ಯ FD ಬದಲು ಈ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸಿ

ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ..! ಸಾಮಾನ್ಯ FD ಬದಲು ಈ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸಿ

Safe investment options: ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವೆನದರೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿರದ್ದರೆ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ FDಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 21, 2025, 12:16 PM IST
  • 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ..! ಸಾಮಾನ್ಯ FD ಬದಲು ಈ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸಿ

Safe investment options: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಸಿ, ಸುಕನ್ಯಾ, ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್) ಮುಂತಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾತರಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಂಡರೂ, ಅವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

ನೀವು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಖಜಾನೆ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವು 8.05 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರವು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಈ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 9 ಅಥವಾ 11 ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಬಲವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಸಿಗಲಿದೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು..   

ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸಿದರೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. NSC ಸುಮಾರು 7.7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 8.2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು SCSS ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8.2 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 

