ಲೋನ್‌ ಪಡೆಯಲು ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು RBI ಸಲಹೆ ನೀಡೋದು ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ..!

Safest banks in India: ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿವು.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 4, 2025, 10:27 AM IST
  • ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಇದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ತುರ್ತು ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ.​

Safest banks in India: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಣ ಕೂಡಿಡಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೇಫ್‌ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಂಗ್‌ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ದೇಶದ 3 ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು "ದೇಶೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು" (D-SIBs) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವು ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು RBI ಹೇಳಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಒಂದುವೇಳೆ ನಷ್ಟವೇನನ್ನಾದರೂ ಎದುರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 3 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಈ 3 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು 'ಕಾಮನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಟೈರ್ 1' (CET 1) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ತುರ್ತು ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

