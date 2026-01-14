English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • KSRTC ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾತಿ ಧಮಾಕಾ.. 17% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!

KSRTC ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾತಿ ಧಮಾಕಾ.. 17% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!

Good News For KSRTC Employees: ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ KSRTC ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನೆನಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಂಕ್ರಾತಿ ವೇಳೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 14, 2026, 08:48 PM IST
  • KSRTC ನೌಕರರಿಗೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೇ ಕಡೆ.
  • 2024ರ ಜನವರಿ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯವಿದೆ.
  • ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ.

Trending Photos

2026ರ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ! ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ..
camera icon10
venus transit 2026
2026ರ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ! ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ..
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌: ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯ?
camera icon5
Actor Jaggesh
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌: ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯ?
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸೂರ್ಯ-ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!
camera icon5
Makar Sankranti 2026
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸೂರ್ಯ-ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!
BBK 12: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
BBK 12: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
KSRTC ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾತಿ ಧಮಾಕಾ.. 17% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!

Good News For KSRTC Employees:  ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (KSRTC)ದಲ್ಲೂ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಪಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಏಕಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯೋಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದೇ ತಡವಾಗಿತ್ತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೊದಲು ತಡವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 2020ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೇ ಕಡೆ. ನಂತರ  KSRTC ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರೋನಾ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನೇ ನಡೆಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತಾದರೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಲೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 2027 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನೋಂದಣಿಗೆ ಇನ್ನೆರಡೇ ದಿನ ಬಾಕಿ.. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಸ್ಥಗಿತ!

2027ಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು KSRTC ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 2027 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. KSRTC ನೌಕರರು ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ 2024ರ ಜನವರಿ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೇಳೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ!

2020ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 17ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನೌಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 2024ರ ಜನವರಿ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 17ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

salary hikeGovt employees Salary Hikeksrtc employeesKSRTC Employees Salary HikeKSRTC

Trending News