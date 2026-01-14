KSRTC ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾತಿ ಧಮಾಕಾ.. 17% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!

Good News For KSRTC Employees: ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (KSRTC)ದಲ್ಲೂ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಪಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಏಕಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯೋಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದೇ ತಡವಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲು ತಡವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 2020ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೇ ಕಡೆ. ನಂತರ KSRTC ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರೋನಾ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನೇ ನಡೆಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತಾದರೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಲೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 2027 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
2027ಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು KSRTC ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 2027 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. KSRTC ನೌಕರರು ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ 2024ರ ಜನವರಿ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕು.
2020ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 17ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನೌಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 2024ರ ಜನವರಿ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 17ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.