ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... 2026 ರಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ! ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯೂ ಏರಿಕೆ

ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಆಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನವು 2028 ರ ವೇಳೆಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಬಹಳ ಮೊದಲೇ ಗೋಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 11, 2025, 06:52 PM IST
8th Pay Commission Salary Hike : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಆಯೋಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಮೂಲಭೂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನೌಕರರು ಹೊಸ ಸಂಬಳದ ಪ್ರಕಾರ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲ ವೇತನದ ಹೊಸ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂಶವು 2.57 ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು 7000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 18,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ, ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು 1.92 ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು 2.86 ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2.46 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.

ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ನಾವು 2.46 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 18,000 ಸುಮಾರು ರೂ. 44,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೆವೆಲ್-1 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ನಗರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಹೊಸ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಳೆಯ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು 2.46 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಂತ-1 ರಿಂದ ಹಂತ-18 ರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ! ಬಂಗಾರದ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇವರೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್.! ಕೇವಲ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಘಟಾನುಗಳಿಗೆ ಬೇವರಿಳಿಸಿದ ಯುವಕ

