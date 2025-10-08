ಈಗ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ 2026 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರತಿ ನೌಕರರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಿದು..

Salary Hike: 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೇತನಗಳು ಶೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಅಯೋನ್ನ 'ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ 2025-26' ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಶೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು 2025 ರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶೇಕಡಾ 8.9 ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂದಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆ, ಬಲವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಯೋನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು 45 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 1,060 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ಯಾವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ?
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೇತನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರಗಳು ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (10.9%) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು (10%) 2026 ರಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಟೋಮೋಟಿವ್ (9.6%), ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೇವೆಗಳು (9.7%), ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ (9.6%) ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ (9.6%) ವಲಯಗಳು ಸಹ ಬಲವಾದ ವೇತನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಪೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಚಾಲನೆ
"ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು NBFC ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ನಾಯಕ ರೂಪಂಕ್ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್: ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ 3% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ!
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ದರವು 2024 ರಲ್ಲಿ 17.7 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ 18.7 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 2025 ರಲ್ಲಿ 17.1 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಕುಸಿತವು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಧಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಕೌಶಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.