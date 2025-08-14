Wage hike : ಈ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್‌..! ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಬಳ

Cognizant wage hikes : ಜಾಗತಿಕ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಜಾಗತಿಕ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ತನ್ನ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಈ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕ ಅಂಕೆಗಳಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು 7-9%) ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಕಂಪನಿಯು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 1 ರಿಂದ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹಂತದವರೆಗಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಂಪನಿಯ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2025 ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಪ್ರೋ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಕಂಪನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14% ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8.1% ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $5.25 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು $20.7 ರಿಂದ $21.1 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಇದು 4.7% ರಿಂದ 6.7% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.