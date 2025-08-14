English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Wage hike : ಈ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್‌..! ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಬಳ

Salary hike : ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ತನ್ನ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯು 2025 ರಲ್ಲಿ 15,000 ರಿಂದ 20,000 ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.. ಯಾವುದು ಆ ಕಂಪನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 14, 2025, 08:28 PM IST
    • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ
    • 2025 ರಲ್ಲಿ 15,000 ರಿಂದ 20,000 ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ
    • ಜಾಗತಿಕ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆ

Wage hike : ಈ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್‌..! ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಬಳ

Cognizant wage hikes : ಜಾಗತಿಕ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಜಾಗತಿಕ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ತನ್ನ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಈ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕ ಅಂಕೆಗಳಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು 7-9%) ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಕಂಪನಿಯು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 1 ರಿಂದ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ : ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್

ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹಂತದವರೆಗಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಂಪನಿಯ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2025 ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಸ್‌ಬಿಐ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್...‌ ಈ ರೀತಿಯ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಪ್ರೋ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಕಂಪನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14% ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8.1% ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $5.25 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು $20.7 ರಿಂದ $21.1 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಇದು 4.7% ರಿಂದ 6.7% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

salary hikeITit salary hikesalary Increasewage hikes

