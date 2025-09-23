ಹಬ್ಬದ ನಡುವೆಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, 2,25,000 ರೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆ ಹಲವು ಭತ್ಯೆಗಳು ಲಭ್ಯ...!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Salary Hike: ಈಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ (IPoS) ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಭಾರಿ ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.92 ಆಗಿ ನಿಗದಿಯಾದರೆ, ಅವರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 23, 2025, 05:33 PM IST
  • ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟ: ₹56,100 1.92 = ₹1,07,712/ತಿಂಗಳು
  • ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ: ₹2,25,000 1.92 = ₹4,32,000/ತಿಂಗಳು
  • DA (58%), HRA (24%) ಸೇರಿದರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ₹2 ಲಕ್ಷ ದಾಟಬಹುದು.

ನವದೆಹಲಿ: ಈಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ (IPoS) ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಭಾರಿ ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.92 ಆಗಿ ನಿಗದಿಯಾದರೆ, ಅವರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನ ಎಷ್ಟು?

ಪ್ರಸ್ತುತ, IPoS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹56,100 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹2,25,000 ತಲುಪಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ, ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳವು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಂತರದ ಸಂಬಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

₹56,100 ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ 1.92 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ:

- ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟ: ₹56,100 × 1.92 = ₹1,07,712/ತಿಂಗಳು

- ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ: ₹2,25,000 × 1.92 = **₹4,32,000/ತಿಂಗಳು

ಇದರಿಂದ ಮೂಲ ವೇತನವು ಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA, ಪ್ರಸ್ತುತ 55%, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 58% ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ), HRA (ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 24%), ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ ₹56,100 ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಪ್ರಸ್ತುತ 55% DA ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹30,855 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಮೂಲ ವೇತನ + DA = ₹86,955. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 1.92 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ವಯವಾದರೆ, ಮೂಲ ವೇತನ ₹1,07,712 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 58% DA (₹62,472) ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ವೇತನ ₹1,70,000 ದಾಟಲಿದೆ. HRA ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಬಹುದು.

ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?

2025ರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು DAಯನ್ನು 2% ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 55%ಕ್ಕೆ ತಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 58%ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು, ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೊದಲು ಇದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳು ಬರಬಹುದು.ಇದರಿಂದ IPoS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 1.92 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, IPoS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ₹56,100 ರಿಂದ ₹1,07,712ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ₹4.32 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಬಹುದು. ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳವು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಖರ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾತ್ರ. ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.

