Samsung LED TV SmartTV: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ 32-ಇಂಚಿನ, 43-ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 55-ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ...
55-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ₹37,490ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ₹55,220ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೇಲೆ 32% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಪರದೆಯು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಎರಡು HDMI ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, USB ಟೈಪ್ A ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು LAN ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಟೈಜೆನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
43-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ
ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹21,990ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲೆ 20% ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ₹27,550ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹1,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಎರಡು HDMI ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, USB ಟೈಪ್ A ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು LAN ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಟೈಜೆನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
32-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ
ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹13,990ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲೆ 22% ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ₹17,900 ಬೆಲೆಯ ಈ ಟಿವಿ ₹1,000 ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ HDMI, USB ಮತ್ತು WiFi ನಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
