ಕೇವಲ 25 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿದರೆ ಗಳಿಸಬಹುದು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ! LICಯ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು

ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC)ಕೇವಲ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. LICಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಎಲ್ಐಸಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಉಮಾಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು! ಅದೂ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಈ ಪಾಲಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ, ಆದಾಯವು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಏರುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಉಮಾಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಚುರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ :
ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಉಮಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬಹು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬವು ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿ : ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ
LIC vs ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳು :
ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಡುವೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ LIC ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, LIC ಜೀವನ್ ಉಮಾಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ? :
ನೀವು ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಉಮಾಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಖಾತರಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? :
ಪಾಲಿಸಿದಾರರು 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, 31 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 36–40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರು 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾಮಿನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿಯು ಬಹು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.