ಕೇವಲ 340 ರೂ. ಉಳಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವುದು 25 ಲಕ್ಷ ! ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು

ಪಾಲಿಸಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ  ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ . ಎಲ್ಐಸಿಯ ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 27, 2025, 04:13 PM IST
  • ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ LIC ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಎಲ್ಐಸಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
  • ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೇವಲ 340 ರೂ. ಉಳಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವುದು 25 ಲಕ್ಷ ! ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ , ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ , ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ( LIC ) , ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಪಾಯ - ಮುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.  ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ LIC ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಐಸಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.  ಈ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ  ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಐಸಿಯ ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : PF ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು? ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ

ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಪಾಲಿಸಿ  : 
ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂದು ದತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು , ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ .​

ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ : ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ .

ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನ : ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ .

ಎಲ್ಐಸಿಯ ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ . ಇದು ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಎರಡರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಯುಐಡಿಎಐ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ

ಡಬಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ : ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೂ , ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ನಂತರ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ  1,00,000 .

ಕೇವಲ 340 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿ 25 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?
ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ( ಎಲ್‌ಐಸಿ) ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ 35 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸರಿಸುಮಾರು  1,358 ಆಗಿದ್ದರೆ , ವಾರದ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿ 340 ಉಳಿಸಿದರೆ , ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು  1,360 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ , ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಮೊತ್ತವು ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು LIC ಒದಗಿಸುವ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ , ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

