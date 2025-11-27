ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ , ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ , ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ( LIC ) , ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಪಾಯ - ಮುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ LIC ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಐಸಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಐಸಿಯ ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಪಾಲಿಸಿ :
ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂದು ದತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು , ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ .
ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ : ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ .
ಮರಣ ಪ್ರಯೋಜನ : ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ .
ಎಲ್ಐಸಿಯ ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ . ಇದು ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಎರಡರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡಬಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ : ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೂ , ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ನಂತರ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ 1,00,000 .
ಕೇವಲ 340 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿ 25 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?
ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ( ಎಲ್ಐಸಿ) ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ 35 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸರಿಸುಮಾರು 1,358 ಆಗಿದ್ದರೆ , ವಾರದ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿ 340 ಉಳಿಸಿದರೆ , ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು 1,360 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ , ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಮೊತ್ತವು ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು LIC ಒದಗಿಸುವ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ , ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.