ಎಲ್ಐಸಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 'ನ್ಯೂ ಜೀವನ್ ಆನಂದ್' ಒಂದು. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 45 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯು ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ (ವಿಮೆ + ಹೂಡಿಕೆ).
LIC Jeevan Anand: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜೀವ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC)ವು ತನ್ನ “ಜೀವನ್ ಆನಂದ್” ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರಿಟಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹45 ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಧಿ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1,358 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ₹45 ಉಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಾಲಿಸೀಧಾರರಿಗೆ ₹25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೂ ಕೆಲವು ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು LIC ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಬೋನಸ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರಿ ರಿವಿಷನರಿ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ ಬೋನಸ್ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಉಳಿವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷವಾದ್ರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ 15 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ 1,00,000 ರೂ ಆಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ರಿಟರ್ನ್ಗಳು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ SIPಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)