ಗೃಹ ಸಾಲದ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ(Prepayment)ಯ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ EMIನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 5, 2026, 07:44 PM IST
₹50 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸಿ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್‌ ಟ್ರಿಕ್

Home Loan Tips: ನೀವು ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗೃಹ ಸಾಲವಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ EMI ಪಾವತಿಸುವ ಹೊರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಲ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು EMIಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸಲು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಲಾಭ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಪೂರ್ವಪಾವತಿ (Prepayment)ಯು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ 

ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಇಎಂಐನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ... ನೀವು ಮೊದಲ 8-10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂತ್ರವಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ನೀವು 8.5% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಸುಮಾರು 40,261 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ 70.78 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸಲು + ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1.21 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಡ್ಡಿಯು ಅಸಲು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 21 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ EMIನಿಂದ ಉಳಿತಾಯ

ಈಗ ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರದಿಂದ ನೀವು 18.30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನೂ ಸುಮಾರು 5.5 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮೊದಲೇ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:

* ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ: 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ: 25 ವರ್ಷಗಳು
* ಬಡ್ಡಿ ದರ: 8.5 ಪ್ರತಿಶತ
* ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಎಂಐ: 40,261 ರೂಪಾಯಿ
* ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತ: 52.47 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
* ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ: ಸರಿಸುಮಾರು 18.30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ

ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?

ಗೃಹ ಸಾಲದ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಾವತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ EMIಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ EMI ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂರ್ವಪಾವತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

