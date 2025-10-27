ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಹಣ ತೆಗೆಯುವವರ ಗಮನಕ್ಕೆ.. ಈ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ರೆ ದಂಡ ಫಿಕ್ಸ್!‌

bank transaction: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ? ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಭಾರತೀಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯು ನೇರವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗದು ವಹಿವಾಟನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ 150 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಎಂದರೇನು? ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ನಗದು ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.. ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ/ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.