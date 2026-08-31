/SBI 211 Days FD: ₹3 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶ; ಬಡ್ಡಿದರ ಎಷ್ಟು? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ!

SBI FD, SBI 211 Days FD: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು FDಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ SBIಯ 211 ದಿನಗಳ FD ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
SBI ತನ್ನ ರಿಟೇಲ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. 211 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅವಧಿಯ FDಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 5.90% ಬಡ್ಡಿದರ ಇದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 6.40% ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ದರಗಳು ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ರಿಟೇಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
211 ದಿನಗಳ FDಗೆ 5.90% ಬಡ್ಡಿ
SBIಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ 211 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5.90% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಾಗಿ 6.40% ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ 211 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನ FDಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
SBIಯ ರಿಟೇಲ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 211 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅವಧಿಗೆ 5.90% ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು 6.40% ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ₹3 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ FD ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವವರು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ₹3 ಕೋಟಿಯ ಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ?
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ₹1 ಲಕ್ಷವನ್ನ 211 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ 5.90% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ FD ಮಾಡಿದರೆ, ಸರಳ ವಾರ್ಷಿಕ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಬಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು ₹3,229 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಳ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ. FDಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.
₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ?
ಅದೇ 5.90% ದರದಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷವನ್ನ 211 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜು ಬಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು ₹16,129 ಆಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಖರ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ತಿಳಿಯಲು SBIಯ ಅಧಿಕೃತ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುವ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. SBI ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
₹3 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ?
ಗರಿಷ್ಠ ರಿಟೇಲ್ ಮಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ₹3 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ 211 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ 5.90% ವಾರ್ಷಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜು ಬಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು ₹10.23 ಲಕ್ಷ ಆಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.40% ದರ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು ₹11.10 ಲಕ್ಷ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಅಂದಾಜಿನ ಲೆಕ್ಕ. ಅಂತಿಮ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವು SBIಯ FD ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ
SBIಯ FDಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 211 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5.90% ಇದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.40% ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಅವಧಿಗೆ ಸಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಅವಧಿಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬಡ್ಡಿದರ
SBIಯಲ್ಲಿ FD ಬಡ್ಡಿದರವು ಠೇವಣಿಯ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 7ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 3.05%, 46ರಿಂದ 179 ದಿನಗಳಿಗೆ 4.90%, 180ರಿಂದ 210 ದಿನಗಳಿಗೆ 5.65% ಮತ್ತು 211 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅವಧಿಗೆ 5.90% ದರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅವಧಿಗೆ 6.25%, ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 6.40% ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 6.30% ದರ ಇದೆ. ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 6.05% ದರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?
FD ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಣವನ್ನ ಯಾವ ಅವಧಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ FD ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ದಿನದಂದು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದರ, ಠೇವಣಿ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ SBIಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ SBIಯ 211 ದಿನಗಳ FD ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5.90% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.40% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ರಿಟೇಲ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ದರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)