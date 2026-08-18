/SBIನ 444 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Latest SBI FD Rates 2026: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಯಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI)ಯ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮೃತ ವೃಷ್ಟಿ (Amrit Vrishti) ಹೆಸರಿನ ಈ 444 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.45% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 6.95% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
444 ದಿನಗಳ FD ಎಂದರೇನು?
SBIಯ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅಮೃತ ವೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಂತಹ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ FD ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 444 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಬಡ್ಡಿದರ. ಲಭ್ಯವಿರುವ 2026ರ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.45% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.95% ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ FDಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ?
60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ನೀಡುತ್ತವೆ. SBIಯ 444 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ:
* ಅವಧಿ: 444 ದಿನಗಳು
* ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ: 6.45% ವಾರ್ಷಿಕ
* ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ: 6.95% ವಾರ್ಷಿಕ
* ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ: ₹1,000
* ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ: ₹3 ಕೋಟಿ ಒಳಗಿನ ರಿಟೇಲ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ
* ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ: ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ FD ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯ FDಗಳನ್ನ ಇತರ FD ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ?
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರು ₹1 ಲಕ್ಷವನ್ನ 444 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 6.95% ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು FD ಪ್ರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ 6.95% ಅನ್ನ 444 ದಿನಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಗುಣಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು SBIಯ ಅಧಿಕೃತ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
₹1,000ರಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಿಂದ FD ಆರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಠೇವಣಿಯಿಂದ SBIಯ 444 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯು ರಿಟೇಲ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ FD ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ
FDಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹಣವನ್ನ 444 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ FDಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, FD ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು TDS ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ FD ತೆರೆಯುವ ದಿನದಂದು SBIಯ ಅಧಿಕೃತ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ FDಗಳನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿ
SBI ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅದನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FDಗಳನ್ನೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Indian Bank ಮತ್ತು PNB ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು PSU ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು 444 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ SBIಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ Indian Bank ಮತ್ತು PNBಯ 444 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10% ದರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿದರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, FD ನಿಯಮಗಳು, ಮುಂಗಡ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮ, ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವೇ?
ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು 444 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದಾದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ SBIಯ ಈ FD ಒಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ FD ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ, ತುರ್ತು ನಿಧಿ, ತೆರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು FD ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ
SBIಯ 444 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 6.95% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.45% ದರ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000ರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 444 ದಿನಗಳು.
(ಸೂಚನೆ: ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು FD ನಿಯಮಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು SBIಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ, ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತ, ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಈ ವರದಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ; ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.)