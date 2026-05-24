SBI life insurance: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಸಹ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
SBI life insurance: ನೀವು SBI ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಉಚಿತ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭಯವಿರುತ್ತವೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಉಚಿತ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ (ನಾನ್-ಏರ್) ಪಾಲಿಸಿ. ಈ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ರೈಲು ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಲು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಪಘಾತದ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ನಿಖರವಾಗಿ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಎಟಿಎಂ, ಪಿಒಎಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿರಬೇಕು.
ಎರಡನೆಯದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಯು ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಪಘಾತದ ಮೊದಲು 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಷರತ್ತು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಎಸ್ಬಿಐ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿಸಿರಬೇಕು.
ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೊತ್ತವು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಡ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ, ₹2,00,000 ಮೌಲ್ಯದ ನಾನ್-ಏರ್ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ₹4,00,000 ಮೌಲ್ಯದ ಏರ್ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ, ನಾನ್-ಏರ್ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ₹5,00,000 ಆಗಿದ್ದು, ಏರ್ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ₹10,00,000 ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗಗಳಾದ ವೀಸಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ - ವಾಯು ಅಪಘಾತ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹10,00,000 ಗರಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ₹20,00,000 ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ 'ಖರೀದಿ ರಕ್ಷಣೆ'. ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳುವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕವರೇಜ್ ಐಟಂ ಖರೀದಿಸಿದ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಳ್ಳತನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಳಾಗುವ ಸರಕುಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಈ ಕವರೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ POS ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ SBI ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿಸಿರಬೇಕು.
ಖರೀದಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ₹5,000 ವರೆಗೆ ಕವರೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ₹50,000 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ₹1,00,000 ವರೆಗೆ ಕವರೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ SBI ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಮೆಯನ್ನು ₹2,00,000 ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಖಾತೆಯು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ವಿಮೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಖಾತೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಡ್-ಆನ್ ಕವರ್ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಇಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡುವ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೃತರ ದೇಹವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ₹50,000 ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.