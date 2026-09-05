/SBI ಅಮೃತ್ ವೃಷ್ಟಿ: 15 ತಿಂಗಳ FDಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಟರ್ನ್; ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ!

SBI Amrit Vrishti: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ 'ಅಮೃತ್ ವೃಷ್ಠಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 444 ದಿನಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 15 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ FD ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು?
ಎಸ್ಬಿಐ ತನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ಅಮೃತ್ ವೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 6.45%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) 6.95% ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) 7.05% ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಿಂತ 0.50% ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ: ಈ ಠೇವಣಿ ಕೇವಲ 444 ದಿನಗಳ (ಸರಿಸುಮಾರು 14.5 ತಿಂಗಳುಗಳು) ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಮಿತಿ.
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳು (Flexible interest payments): ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ: ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ FD ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ:
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಂಡವನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಎಸ್ಬಿಐ ಖಾತೆದಾರರು ಈ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು.
YONO ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ: SBI YONO ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ Deposits> Open a fixed depositಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು 444-ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್: ನೀವು ಅಧಿಕೃತ SBI ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ: ಹತ್ತಿರದ ಎಸ್ಬಿಐ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಮೃತ್ ವೃಷ್ಟಿ ಎಫ್ಡಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, SBI ಅಮೃತ್ ವೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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