ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವುದು ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌

SBI Card festive discounts: ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 13, 2025, 01:29 PM IST
  • ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹಬ್ಬ
  • ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವುದು ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌

gold purchase offers: ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಈ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ SBI ಕಾರ್ಡ್ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದಿದೆ. "ಖುಷಿಯಾನ್ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಧನ್ತೇರಸ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, SBI ಕಾರ್ಡ್ "ಖುಷಿಯಾನ್ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 2,900 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1,250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿಧಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಗ್ರಾಹಕ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ದಿನಸಿ ಮುಂತಾದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ಇಎಂಐ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಧನ್‌ತೇರಸ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಆಭರಣ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರಾಕೇಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್! ಚೀನಾದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಬಂಗಾರ..   

ಕ್ಯಾರಟ್ಲೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ.40,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ರೂ.2,000 ದ ತಕ್ಷಣದ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.50,000 ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ರೂ.2,500 ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಯಾ ಬೈ ತನಿಷ್ಕ್, ರೂ. 40,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ರೂ. 2,000 ದ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 5% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕನಿಷ್ಠ ವಹಿವಾಟು ರೂ. 25,000 ಆಗಿರಬೇಕು. ಗರಿಷ್ಠ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಖಾತೆಗೆ ರೂ. 2,500 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.  

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಾನಿಷ್ಕ್ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 80,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ 4,000 ರೂ.ಗಳ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಆಫರ್ ಮಾನ್ಯತೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಖರ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು SBI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

