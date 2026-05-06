Bank Strike: ಎಸ್ಬಿಐ ನೌಕರರು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದ ಕಾರಣ AISBISF ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
SBI Employees Strike 2026 : ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಕ್ಕೂಟ (AISBISF) ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮುಷ್ಕರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ನ ನೌಕರರು ಮೇ 25 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ ಮೇ 27 ರಂದು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮೇ 25 (ಸೋಮವಾರ) ಮತ್ತು ಮೇ 26 (ಮಂಗಳವಾರ) ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೇ 23 ರಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಮೇ 24 ರಂದು ಭಾನುವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 'ಕಾರ್ಮಿಕರ' ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಕ್ಕೂಟ (AISBISF) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನೌಕರರ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಲುಪಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ಒಟ್ಟು 16 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೇಮಕಾತಿ, ಬಡ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನೌಕರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ವಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ನೌಕರರ 16 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು :
ಸಂದೇಶವಾಹಕರ (ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ) ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
ಸಶಸ್ತ್ರ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
NPS ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
2019 ರ ನಂತರ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಶಾಶ್ವತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ವೇತನ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.
ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರಬೇಕು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು.
ಸಂಬಳದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
HRMS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.
'ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್' ಅನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು.
PF ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು.
'ಕ್ರಾಸ್-ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್' ನೆಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಪ್ಪು ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
NPS ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು.
ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ:
ನೌಕರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸುಮಾರು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಎಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎನ್ಪಿಎಸ್) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೌಕರರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವೇತನ ಸಮಾನತೆಯ ವಿಷಯ:
ಸಂಘಟನೆಯು ವೇತನ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ವೇತನ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಳ ಸುಮಾರು 22% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೇವಲ 17% ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಷ್ಕರ ಪೂರ್ವ ಚಳವಳಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಮೇ 5: ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್
ಮೇ 6: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಭಿಯಾನ
ಮೇ 7: ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ
ಮೇ 8: ಶಾಂತಿಯುತ ಧರಣಿ
ಮೇ 11: ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮುಷ್ಕರ
ಮೇ 18: ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಧರಣಿ
ಮೇ 19: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಮೇ 21: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟವು ತಮ್ಮ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ.
