  • ನೀವು SBI ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ !

ನೀವು SBI ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ !

SBI ends mCASH service : ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 17, 2025, 03:41 PM IST
  • ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
  • SBI ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ
  • ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ

ನೀವು SBI ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ !

ನವದೆಹಲಿ : ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 'mCASH' ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

mCASH ಸೇವೆ ಎಂದರೇನು?

SBI ಯ mCASH ಸೇವೆಯು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ, ಬಳಕೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲಿಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ 8-ಅಂಕಿಯ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ!

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ mCASH ಸೇವೆಯ ಬದಲಿಗೆ, UPI ಮತ್ತು IMPS ನಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಯಾಯಗಳೇನು?

mCASH ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, SBI BHIM SBI Pay (UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್) ಮತ್ತು IMPS ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, UPI ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ QR ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 24/7 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ mCASH ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಈಗ UPI ಅಥವಾ IMPS ನಂತಹ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಸ, ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

