/SBI FDನಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗಲಿದೆ? 364 ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

SBI FD Interest Rates: ಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ವಿವಿಧ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 364 ದಿನಗಳ ಎಸ್ಬಿಐ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಿಮ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಹಾಗೂ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ 364 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸುಮಾರು 6.25% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಅನ್ವಯವಾದರೆ, ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹12,800ರಿಂದ ₹13,000ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ವೇಳೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹2.13 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಖರ ಮೊತ್ತವು ಹೂಡಿಕೆ ದಿನಾಂಕ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಎಸ್ಬಿಐ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000ರಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಎಫ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಡ್ಡಿದರ, ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತ, ಅವಧಿ, ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಎಸ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಫ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಗದಿತ ಆದಾಯವೂ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಎಸ್ಬಿಐ 364 ದಿನಗಳ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಫ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)