/SBIನ 364 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

SBI FD Interest Rates 2026: ಹಣವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ FDಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ FD ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 364 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ FD ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪ್ರಕಾರ, 211 ದಿನಗಳಿಂದ 364 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ FDಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ?
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹2,00,000 ಅನ್ನ 364 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ₹11,800ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹2.11 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಖರ ಬಡ್ಡಿದರ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಯೋಜನೆ (compounding) ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ
SBI ತನ್ನ FD ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದೇ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
FD ಏಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ?
ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದರೆ, ಮೂಲಧನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿದರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ, ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು FD ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
FD ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
* ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರ
* ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ
* ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆದರೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡ
* TDS ನಿಯಮಗಳು
* ಬಡ್ಡಿ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು.
ಯಾರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತ?
364 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ:
* ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರು
* ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು
* ನಿವೃತ್ತರು
* ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡುವವರು
* ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಬಯಸುವವರು
FD ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೂಡಿಕೆ?
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ, ಅಪಾಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ FDಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಗದಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಗುರಿಗಳಿಗೆ FD ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ FD ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ SBI ತನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ YONO ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ FD ತೆರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ತೆರಳದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕೃತ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಬದಲು FD, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ FD ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ₹2 ಲಕ್ಷವನ್ನ SBIಯ 364 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)