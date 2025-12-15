English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • FD ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಿಸಿದ ಎಸ್‌ಬಿಐ.. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರ ಜಾರಿ

FD ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಿಸಿದ ಎಸ್‌ಬಿಐ.. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರ ಜಾರಿ

SBI FD Rate Reshuffle: ಇದೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ. ದೇಶದ ಜನ ಅತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಎಫ್‌ಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 15, 2025, 04:13 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ (RBI) ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ
  • ಮುಂಚೂಣಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 0.05ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
  • ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಡ್ಡಿ ದರ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದೇ ಡಿ. 15ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

FD ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಿಸಿದ ಎಸ್‌ಬಿಐ.. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರ ಜಾರಿ

SBI FD Rate Reshuffle: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆದರೀಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇಸರ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI ) ರೆಪೊ ದರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಎಫ್‌ಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 0.05ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಡ್ಡಿ ದರ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇದೇ  ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ.. ಮೂರು ದಿನ ರಜೆ

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಫ್‌ಡಿ:
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ (FD) ಇಡಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇಡುವ  ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿದೆ. ಸದ್ಯ 0.05% ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO Rule: ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ PF ಹಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ.. ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ!

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಎಫ್‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು: 
* 7 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 3.05ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 3.55ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

* 46 ದಿನಗಳಿಂದ 179 ದಿನಗಳರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 4.90ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 5.40ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

* 180 ದಿನಗಳಿಂದ 210 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 5.65ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 6.15ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

* 211 ದಿನಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 5.90ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 6.40ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 
 
* 1ರಿಂದ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 6.25ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 6.75ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
 
* 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 6.40ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 6.90ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

* 3ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 6.30ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 6.80ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

* 5ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 6.05ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

