English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  1111 ದಿನಗಳ SBI FDಯಲ್ಲಿ ₹500,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

1111 ದಿನಗಳ SBI FDಯಲ್ಲಿ ₹500,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಎಸ್‌ಬಿಐನ ಈ ಸ್ಥಿರ-ರಿಟರ್ನ್ ಯೋಜನೆಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 24, 2026, 04:28 PM IST
  • SBIನ 1111 ದಿನಗಳ SBI ಗ್ರೀನ್ ರುಪೀ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಯೋಜನೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.20% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಈ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1,111 ದಿನಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

Trending Photos

Baba Vanga Predictions: 2026ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನ!
camera icon14
Baba Vanga Predictions
Baba Vanga Predictions: 2026ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನ!
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ.. T20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಉಗ್ರರು!
camera icon6
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ.. T20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಉಗ್ರರು!
EPFO 3.0: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟೇ ಸುಲಭ! ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPFO 3.0
EPFO 3.0: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟೇ ಸುಲಭ! ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಕೈಹಿಡಿದು ಬಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್​ ಆಗಿ ನಡೆಯಿತಾ ಮದುವೆ? ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು?
camera icon5
anushka
ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಕೈಹಿಡಿದು ಬಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್​ ಆಗಿ ನಡೆಯಿತಾ ಮದುವೆ? ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು?
ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ 1111 ದಿನಗಳ SBI ಗ್ರೀನ್ ರುಪೀ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹500,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, 1111 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಹಂತ-ಹಂತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಶೇಷ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ  

1111 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ SBI ಗ್ರೀನ್ ರುಪೀ ಟರ್ಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.20% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 6.70% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ₹1,000. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ TDS ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. TDS ಕಡಿತ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಗ್ರಾಹಕರು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮ್ 15G/15H ಅನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಭಾರೀ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅರಿಯರ್ಸ್.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್!

₹5,00,000 ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು 1,111 ದಿನಗಳ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಗ್ರೀನ್ ರುಪೀ ಟರ್ಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹500,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು 6.20% ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹102,976 ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹602,976 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು 6.70% ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹112,075 ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 1,111 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹612,075 ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಗ್ರೀನ್ ರುಪೀ ಟರ್ಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?

ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2023ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೀನ್‌ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಣಕಾಸು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ SBI ಗ್ರೀನ್ ರುಪೀ ಟರ್ಮ್ ಠೇವಣಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 50% ಡಿಎ.. ಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News