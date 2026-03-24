1111 ದಿನಗಳ SBI FDಯಲ್ಲಿ ₹500,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ 1111 ದಿನಗಳ SBI ಗ್ರೀನ್ ರುಪೀ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹500,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, 1111 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಹಂತ-ಹಂತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ವಿಶೇಷ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ
1111 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ SBI ಗ್ರೀನ್ ರುಪೀ ಟರ್ಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.20% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 6.70% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ₹1,000. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ TDS ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. TDS ಕಡಿತ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಗ್ರಾಹಕರು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮ್ 15G/15H ಅನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
₹5,00,000 ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಎಸ್ಬಿಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು 1,111 ದಿನಗಳ ಎಸ್ಬಿಐ ಗ್ರೀನ್ ರುಪೀ ಟರ್ಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹500,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು 6.20% ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹102,976 ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹602,976 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು 6.70% ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹112,075 ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 1,111 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹612,075 ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಎಸ್ಬಿಐ ಗ್ರೀನ್ ರುಪೀ ಟರ್ಮ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?
ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2023ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಣಕಾಸು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ SBI ಗ್ರೀನ್ ರುಪೀ ಟರ್ಮ್ ಠೇವಣಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)