ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಶೇ.5.25ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಿಂದಿನ ದರದಲ್ಲೇ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
SBI Home Loan: ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ MPC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಶೇ.5.25ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರು ಸಾಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಒಟ್ಟು ಶೇ.1.25ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.7.25ರ ಆರಂಭಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. SBIನಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
50 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೇ.7.25ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐನಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ಶೇ.7.25ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಕನಿಷ್ಠ 73,000 ರೂ. ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಲ ಇರಬಾರದು. ನೀವು ಎಸ್ಬಿಐನಿಂದ ಶೇ.7.25ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 36,500 ರೂ. ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಸಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಾಲದ ಇಎಂಐಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಬಿಐ ಎಂಪಿಸಿ ಸಭೆ
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಥಿರವಾದ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಶೇಕಡಾ 5.25ರಷ್ಟು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಲದ ಇಎಂಐಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಭೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.