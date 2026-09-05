/ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ SBIನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ: ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹45 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ!

SBI Life Smart Scholar Plus: ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ 'ಎಸ್ಬಿಐ ಲೈಫ್-ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಪ್ಲಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆದಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಪೋಷಕರು ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲರಾದರೆ, ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನ ಎಸ್ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಸ್ವತಃ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಿಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಪೋಷಕರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, 15ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
SBI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಸಾಧಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಧಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ..
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ 12-15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಾಭ ಪಡೆದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಏಕ ವೇತನ, ಸೀಮಿತ ವೇತನ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಪಾವತಿಯಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಿತ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಧಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತುರ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಇದು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 45 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಾಭದ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಥವಾ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
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