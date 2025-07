ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್.. ನಾಳೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Google Pay-Phone Pay ಯಾವುದೂ ವರ್ಕ್‌ ಆಗಲ್ಲ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

State Bank of India: ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ UPI (ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್) ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವವರು, ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 22, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:15 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:00 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ SBI UPI ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ 1 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಸೇವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸೇವೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡಚಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, SBI ತನ್ನ UPI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವರ್‌ಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅನೇಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

Due to scheduled maintenance activity, SBI UPI services will be temporarily unavailable from 00:15 hrs to 01:00 hrs on 22.07.2025 (IST).

Customers may continue to use UPI Lite Services for uninterrupted service.

We regret the inconvenience caused to our customers.

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 20, 2025