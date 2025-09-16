SBI vs AXIS vs BoB vs ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್: ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕಾರು ಸಾಲ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ₹10 ಲಕ್ಷದ EMI ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

SBI vs AXIS Bank vs BoB vs ICICI Bank: ನೀವು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಗ್ಗದ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ 800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. SBI, Axis ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮತ್ತು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾರು ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲವು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಎಸ್ಬಿಐ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಿಗೆ 8.85% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 8.85% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕಾರು ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ₹20,686 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನೀವು ₹2,41,138 ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 8.80% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 8.80% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ₹20,276 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನೀವು ₹2,16,584ವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ.
ನೀವು BoB ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀವು ಅದನ್ನು 8.15% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು 8.15% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ₹20,348 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ₹2,20,895 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 9.15% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕಾರು ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ₹20,831 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ₹2,49,874 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕಾರು ಸಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.