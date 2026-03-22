  • SBI Vs BoB Vs BoM ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಗ್ಗದ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ನೀಡುತ್ತೆ? ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ EMI ಎಷ್ಟು?

SBI Vs BoB Vs BoM ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಗ್ಗದ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ನೀಡುತ್ತೆ? ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ EMI ಎಷ್ಟು?

5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಅಗ್ಗದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಎಂಐ ಆಪ್ಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 22, 2026, 02:02 PM IST
  • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಪ್ರಸ್ತುತ 10.05%ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ 10.15% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 8.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ

SBI Vs BoB Vs BoM ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಗ್ಗದ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ನೀಡುತ್ತೆ? ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ EMI ಎಷ್ಟು?

Cheapest personal loan: ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (BoB) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (BoM) ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಅಗ್ಗದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಎಂಐ ಆಪ್ಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಪ್ರಸ್ತುತ 10.05%ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಎಸ್‌ಬಿಐನಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 10.05% ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ ₹21,272 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ₹2,76,299 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 10.15% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 10.15% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹21,321 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹2,79,256 ಪಾವತಿಸುವಿರಿ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ 8.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 8.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ₹20,637 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹2,38,234 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

