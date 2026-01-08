SBI vs BoB vs BoM: ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಹೋಮ್‌ ಲೋನ್?‌ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹60 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ EMI ಎಷ್ಟು?

SBI vs BoB vs BoM Home Loan: ನೀವು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾದ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಇಎಂಐಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಸ್ಬಿಐ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (BOB) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (BOM) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಕರ್ಷಕ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಗ್ಗದ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹60 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಇಎಂಐಯನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ? ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಗೃಹ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಗೃಹ ಸಾಲದ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಆದಾಯ, CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ನಂತರ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ 800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Retirement Age Increased: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 62ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್
SBI ಗೃಹ ಸಾಲ
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, SBI ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 7.25 ಪ್ರತಿಶತದ ಆರಂಭಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಗೃಹ ಸಾಲ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ 7.20 ಪ್ರತಿಶತದ ಆರಂಭಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೈನಂದಿನ ಕಡಿತ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಬಡ್ಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೃಹ ಸಾಲ
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.7.10ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ.0.05ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ TTE ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಟಿಟಿಇಗೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣವು ಕೈ ಸೇರುತಿದ್ಯಾ?
20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹60 ಲಕ್ಷದ ಇಎಂಐ ಎಷ್ಟು?
ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ₹60 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ.7.10ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರೆ, ಗೃಹ ಸಾಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ ₹46,879 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಈ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ₹52,50,904 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,12,50,904 ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ.