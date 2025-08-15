SBI vs ICICI Bank vs HDFC Bank: ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ Savings Account ತೆರೆಯಬೇಡಿ...!

ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 50,000 ರಿಂದ ರೂ. 15,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಬಿಐ), ಐಸಿಐಸಿಐ, ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಷರತ್ತುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದೆ
ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ:
(ಎಸ್ಬಿಐ) ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಎಸ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಬಿಐನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. "ಎಸ್ಬಿಐ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾವೇಶಕತೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 10,000 ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಗೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯನ್ನು (ಎಫ್ಡಿ) ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು. ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5,000 ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೂ. 50,000 ಎಫ್ಡಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 2,500 ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೂ. 25,000 ಎಫ್ಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು.
ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್:
ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಷರತ್ತನ್ನು ರೂ. 50,000 ರಿಂದ ರೂ. 15,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೂ. 7,500 ರಿಂದ ರೂ. 25,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಸ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಐಸಿಐಸಿಐನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನೀತಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಾಖೆಯ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ