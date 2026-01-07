English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ.. PF ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌!

ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 7, 2026, 04:57 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ
  • ಸುಪ್ರೀಂನಿಂದ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ.. PF ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌!

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. 15,000ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೌಕರರ ಪ್ರಾವಿಡಂಟ್‌ ಫಂಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.   

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ನವೀನ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಎನ್ನುವವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಕೆ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಎ.ಸಿ. ಚಂದೂರ್ಕರ್ ಅವರ ಪೀಠ ಮಾಸಿಕ 15,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ 4 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ 15 ರೂ. ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್‌, 4 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮುಂದಿನ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಆದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್‌ ಓಪನ್..‌ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು, ಅದು ಹೇಗೆ?

1990 ರಿಂದ 1994ರ ನಡುವೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿ 3500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು 
1994 ರಿಂದ 2001 ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿ 5000 ರೂ 
2001- 2014ರವರೆಗಿನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿ 6500 ಆಗಿತ್ತು
2014 ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮಿತಿ 15000 ರೂ ಆಗಿದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಕ್ಸಡ್‌ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

