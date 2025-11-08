ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಹಣ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ..

digital gold: SEBI ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 8, 2025 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇ-ಗೋಲ್ಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು SEBI ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಕಾನೂನುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದ ಕಾರಣ ಸೆಬಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ʼಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇ-ಗೋಲ್ಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಭದ್ರತೆಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಅಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ/ಇ-ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ಸೆಬಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಜೊತೆಗೆ ʼETFಗಳು (ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು), ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ ಘಟಕಗಳು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.. ಈ SEBI-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು SEBI-ನೋಂದಾಯಿತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು SEBI ಸೂಚಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.. ನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ.ʼ ಎಂದು SEBI ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ..
ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಉದ್ಯಮವಾದ ಕ್ಯಾರಟ್ಲೇನ್ ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್-ಮೊದಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಮೆ ಮಾಡಲಾದ ಕಮಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಸೇಫ್ಗೋಲ್ಡ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲೇನ್, ತನಿಷ್ಕ್ ಎಂಎಂಟಿಸಿ-ಪಿಎಎಂಪಿ ನಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಫೋನ್ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿನ್ನದ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ), ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?