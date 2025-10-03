UPI ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ SEBI ಹೊಸ ನಿಯಮ..! ಆನ್ಲೈನ್‌ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರು, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

SEBI Rules for UPI: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ, ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ–ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ (SEBI) ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
SEBI ಈಗ "ಮಾನ್ಯ UPI ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು" ಅಂದರೆ @valid UPI IDಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ SEBI-ನೋಂದಾಯಿತ ಘಟಕವೇ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಬ್ರೋಕರ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ UPI ID ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ರೋಕರ್ಗಳಿಗೆ abc.brk@validhdfc, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ xyz.mf@validicici ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೀಗಾಗಿ .brk ಅಥವಾ .mf ಎಂಬ ಗುರುತು ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Rate Today: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! ಹಬ್ಬದ ನಂತರವೂ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?
ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗುರುತು ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
@valid UPI ID ಬಳಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ತ್ರಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಥಂಬ್ಸ್-ಅಪ್ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು SEBI-ನೋಂದಾಯಿತ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ದೃಢೀಕರಣ ಬಳಕೆದಾರರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
QR ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ
SEBI ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಗೂ ವಿಶೇಷ QR ಕೋಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಥಂಬ್ಸ್-ಅಪ್ ಲೋಗೋ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ QR ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
SEBI ಚೆಕ್ ಸೇವೆ
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣ ಸರಿಯಾದ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು SEBI "SEBI Check" ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು UPI ID, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ RTGS, NEFT, IMPS ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆ SEBI ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಾರಥಿ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ: 4,52,451 ಜನರ ವೃದ್ಯಾಪ್ಯ ವೇತನಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭ
ಈ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆಗೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು @valid UPI ID ಅಥವಾ ಥಂಬ್ಸ್-ಅಪ್ ಚಿಹ್ನೆ ಕಂಡರೆ ಸಾಕು–ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತವೆ.